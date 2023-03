Bagheria, scoperta centrale della droga: due arresti

Arrestati uno spacciatore e un suo favoreggiatore, sequestrata una notevole quantità di cocaina e bloccata l’edificazione di un immobile abusivo. E’ il risultato di un blitz della polizia a Bagheria, nel Palermitano. Nel mirino degli agenti, un pregiudicato bagherese e la sua casa su un appezzamento di terreno sospettata di essere diventata una centrale dello spaccio.

Le perquisizioni degli agenti di polizia

Nel corso della perquisizione gli agenti hanno trovato addosso a un operaio intento in opere edili 78 monodosi di cocaina, di cui 71 sigillate con alluminio e 7 con pellicola trasparente. Altri 300 grammi di cocaina erano stati nascosti lungo le condutture dei sanitari della casa e dentro il cestino della spazzatura, in bagno. Sequestrati anche un bilancino di precisione, numerosi cellulari e circa 1300 euro. Il proprietario della casa, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, stava inoltre costruendo abusivamente una seconda struttura che è stata sequestrata. L’operaio è stato arrestato per favoreggiamento.