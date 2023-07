Bagnante muore nel siracusano: avviate le indagini

Un bagnante di 50 anni ha perso la vita annegato nel siracusano. Il fatto sarebbe avvenuto a Marina di Melilli.

Un bagnante muore annegato nel siracusano. Il fatto sarebbe avvenuto a Marina di Melilli come sottolineato dai colleghi di SiracusaNews. I Carabinieri si stanno occupando delle indagini sulla morte del 50enne, che pare sia di origine rumena. L’uomo si era immerso in acqua per fare il bagno quando è annegato. Alcuni bagnanti hanno notato il soggetto in difficoltà e tentato di aiutare ma per lui non c’è stato nulla da fare. In loco pure una vedetta con il personale della Capitaneria di Porto di Siracusa. Verrà eseguita l’autopsia come disposto dal magistrato di turno. Aperta un’indagine per appurare le cause che hanno provocato l’annegamento.