Ballando con le stelle, non c’è Montesano e la palermitana Alessandra Tripoli si esibisce col marito

La maestra avrebbe dovuto esibirsi con l'attore, poi estromesso. Ha così danzato con Luca Urso, suo compagno anche nella vita, proponendo un numero omaggio a Gabriella Ferri

Tra i momenti più emozionanti della settima puntata di Ballando con le Stelle, oltre al discorso di Milly Carlucci sul caso Montesano, anche la performance della palermitana Alessandra Tripoli. La maestra si sarebbe dovuta esibire proprio con l’attore, che però è stato estromesso dalla trasmissione per l’ormai nota vicenda della maglietta col simbolo della X Mas.

Milly Carlucci, conduttrice e direttore artistico della trasmissione, ha però voluto consentire comunque ad Alessandra Tripoli di esibirsi per portare sul palco un numero che ha reso omaggio a Gabriella Ferri. La ballerina ha ballato col marito Luca Urso conquistando il pubblico presente.

Chi è Alessandra Urso

Alessandra Tripoli, nata a Palermo nel 1987, all’età di 7 anni ha iniziato la sua carriera da ballerina, dedicandosi in particolare alle danze latino americane. Oggi è una delle maestre di Ballando con le stelle. La palermitana è stata vincitrice nel 2018 in coppia con l’attore Cesare Bocci, ma per qualche anno col marito Luca Urso, sposati dal 2016 dopo essere stati fidanzati dai tempi dell’adolescenza, aveva deciso di trasferirsi a Hong Kong. Insieme, visto che anche Luca è un ballerino, avevano aperto delle scuole di danza per trasmettere la loro esperienza ai giovani dell’Oriente.

A Hong Kong è nato il piccolo Liam, il loro primogenito, chiamato così perché il suo nome significa “protettore”, un nome che simboleggia le difficoltà che ha dovuto superare per metterlo al mondo a causa di un parto difficile. Nel pieno della pandemia la famiglia ha deciso di tornare a Palermo.