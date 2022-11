Riecco Ballando con le stelle dopo il caos, Milly Carlucci affranta: torna Montesano?

Oggi settima puntata mentre divampa la polemica legata alla maglietta indossata da Enrico Montesano ora squalificato

Nuova puntata questa sera di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai1, mentre divampa la polemica legata alla maglietta indossata da Enrico Montesano ora squalificato, durante le prove dell’ultima puntata andata in onda.

Enrico Montesano affranto

L’attore è intervenuto nel corso del programma radiofonico La Zanzara, lasciando intendere chiaramente di auspicare in un reintegro a Ballando con le Stelle: “Mi auguro di essere richiamato. C’è stata una reazione eccessiva ed esagerata, ma alla luce dei chiarimenti potrei tornare”. In merito al simbolo della X Mas che ha portato all’immediata squalifica per decisione della Rai minimizza: “Mi sembra una maglietta di distrazione di massa. Qualcuno probabilmente non gradiva la mia presenza lì e hanno preso la palla al balzo”.

Milly Carlucci affranta

Enrico Montesano ha spiegato che in questi giorni ha continuato a sentire Milly Carlucci: “Abbiamo parlato, è molto dispiaciuta e affranta. Io sono addolorato per aver creato involontariamente ‘sto casino’. Ho fatto forse una leggerezza, non ci ho pensato. Ma non mi sento in colpa, non ho commesso reati”.

Dentro Montesano e fuori la Lucarelli?

“Forse rientra lui ed esco io. Ho questa sensazione. Sento che la mia sedia schricchiola…”, ha detto Selvaggia Lucarelli nel salotto tv di Alberto Matano in relazione al caso Montesano. Il conduttore a sua volta ha minimizzato affermando: “Non mi pare, anche alla luce degli ultimi sviluppi…”. Resta da capire se quella di Selvaggia sia stata una battuta o ci sia qualcosa di vero. Stasera, ovviamente, in trasmissione si tornerà sulla vicenda.