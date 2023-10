Paura nel Messinese, bambina di 10 anni scivola e batte la testa: trasportata al “Papardo”

Momenti di forte preoccupazione per i familiari di un bambina di 10 anni nel Messinese. La piccola è stata soccorsa.

Sono state ore drammatiche quelle vissute ieri, domenica 15 ottobre, da una famiglia a Forza d’Agrò, in provincia di Messina, a causa della disavventura vissuta da una bambina di 10 anni.

La caduta della bambina

Secondo la ricostruzione dei fatti, la piccola sarebbe inciampata in strada e caduta a terra, battendo violentemente la testa. Sul posto si sono presentati i sanitari dl 118 i quali, viste le condizioni della bambina, hanno allertato l’elisoccorso per portare la piccola più rapidamente possibile in ospedale.

I soccorsi

L’elicottero si è messo in volo dall’ospedale “Papardo” di Messina e ha raggiunto piazza Antonio Stracuzzi, a Santa Teresa di Riva. Qui la piccola è stata messa a bordo dell’elisoccorso e successivamente trasportata in ospedale.

Fortunatamente, le condizioni di salute della bambina di 10 anni non desterebbero preoccupazioni, con la piccola che sarebbe rimasta sempre coscienze dopo la brutta botta.