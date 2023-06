Tragedia al San Giovanni di Dio, morta bambina di 6 anni per arresto cardiaco

In corso gli accertamenti sulla morte della piccola. Comunità sotto shock per l'improvviso decesso della bimba.

All’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento è morta una bambina 6 anni originaria di Palma di Montechiaro per arresto cardiaco.

Sono ancora poche le informazioni note sulla triste vicenda.

Bambina morta per arresto cardiaco ad Agrigento

Secondo le prime informazioni, la bambina sarebbe arrivata in auto con i genitori ma pare che fosse già in arresto cardiaco. I medici hanno tentato di rianimarla ma non c’è stato nulla da fare; pare che sia morta per soffocamento. Momenti di tensione si sono registrati nella sala del Pronto Soccorso. Presenti anche i genitori disperati per la perdita della piccola.

In corso gli accertamenti di rito sulla tragedia.

Immagine di repertorio