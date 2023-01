Bambina di 3 anni morta soffocata dentro la lavatrice: genitori sotto shock

Secondo le dichiarazioni del padre, 48enne, lo sportello della lavatrice era chiuso al momento del ritrovamento. Ecco cosa è successo alla bambina

Una bambina è morta soffocata dentro la lavatrice di casa. Aveva 3 anni. Secondo gli inquirenti, che hanno aperto un’inchiesta per appurare i fatti, i genitori (nella famiglia ci sono altri 4 bambini) si sono accorti della scomparsa della bambina e l’hanno cercata ovunque, in casa e fuori.

La bambina era scomparsa, poi la tragica scoperta in casa

Poi il padre si è accorto solo più tardi che era all’interno della lavatrice, in quel momento spenta. I soccorritori l’hanno estratta, ma era ormai in condizioni disperate e non sono riusciti a rianimarla.

“A prima vista – hanno riferito fonti della polizia a BFM TV – la bambina non presentava tracce di colpi subiti”. La piccola sembra sia morta per soffocamento. Come si legge sui quotidiani parigini la piccola aveva appena festeggiato il suo compleanno.

La ricostruzione

Tutto è successo a Parigi, ieri giovedì 12 gennaio alle ore 22:30, nell’appartamento della famiglia situato nel ventesimo arrondissement di Parigi. L’autopsia rivelerà le cause della morte.

Secondo le dichiarazioni del padre, 48enne, lo sportello della lavatrice era chiuso al momento del ritrovamento. Oltre al padre in casa c’erano la moglie 37enne e un altro dei loro quattro figli.