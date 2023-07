Due bambini caduti dal balcone lo stesso giorno a Palermo: una è grave

A Palermo fine settimana tristissimo e drammatico, nello stesso giorno due episodi di bambini precipitati dal balcone

A Palermo fine settimana tristissimo e drammatico, nello stesso giorno due episodi di bambini precipitati dal balcone. In un primo caso si tratta di una bambina di circa quattro anni, in città in vacanza con i genitori, caduta dal primo piano a corso dei Mille.

L’altro caso riguarda un bambino, precipitato dal balcone di una palazzina situata nel quartiere Borgo Vecchio, in via Ettore Ximenes. Il bimbo ha un anno circa ed è caduto dall’altezza di un primo piano. È accaduto a poche ore di distanza dalla prima bambina.

Bambini caduti dal balcone, le condizioni

Partendo dal bambino che ha un anno e qualche mese, precipitato da un primo piano di uno stabile del quartiere di Borgo Vecchio, quando sono giunti i soccorritori sul posto pare che il bambino era cosciente e che quindi le sue condizioni non sarebbero gravi.

Tuttavia è stato trasportato dall’ambulanza all’ospedale Di Cristina in codice rosso, solo per evitare eventuali e possibili tragici risvolti. Tutt’altro per la bimba di quattro anni, lei è ricoverata in condizioni gravi: terapia intensiva e la prognosi è riservata.

La nota che aggiunge amarezza al dolore è l’aggressione che avrebbero subito i soccorsi, intervenuti per la bambina a corso dei Mille, da parte dei familiari. Già avviate le indagini della polizia. La famiglia e la piccola di quattro anni si trovano a Palermo in vacanza, ma abitano in Germania.

Immagine d’archivio