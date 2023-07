Tragedia nel Palermitano, 51enne muore in casa: quarto decesso in pochi giorni in Sicilia

Choc nella località palermitana, Gabriele D'Acquisto è stato trovato morto nella sua abitazione. Si tratta dell'ennesimo decesso in Sicilia.

Un uomo di 51 anni, Gabriele D’Acquisto, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione di via Carlo Patti a Porticello, in provincia di Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo risiedeva da solo in casa e, a quanto pare, sarebbe stato sofferente di salute.

La scoperta dei carabinieri

A chiamare i carabinieri che hanno fatto la triste scoperta sarebbero stati i vicini di casa che non lo vedevano da alcuni giorni. I militari hanno quindi fatto ingresso all’interno dell’abitazione insieme ai vigili del fuoco attorno alle ore 10 di stamattina, ritrovando il corpo dell’uomo.

In base alle prime ipotesi, il decesso di Gabriele D’Acquisto sembrerebbe essere avvenuto per cause naturali.

Gli altri morti in Sicilia

Si tratta del quarto caso di persona ritrovata morta in casa in Sicilia nel giro di pochi giorni in Sicilia. A Carlentini, in provincia di Siracusa, si piange in queste ore la morte di Salvatore Fuccio, 79 anni. A determinare la tragedia, a quanto pare, le alte temperature che si sono innalzate in questi giorni nell’Isola.

A Canicattì (Agrigento), invece, Concetta Carlino, 55 anni, è stata ritrovata senza vita nel suo appartamento. La donna risultava scomparsa da due giorni. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo la segnalazione dei familiari preoccupati.

A Palermo, due giorni fa, la 61enne Francesca Marchione è morta all’interno di un ascensore rimasto bloccato tra due piani di un palazzo di via Oreto a Palermo. Inizialmente si era parlato di un black-out, ipotesi successivamente smentita.