Tragedia a Palermo, 61enne trovata morta in ascensore: indagini in corso

A trovare il cadavere di Francesca Marchione sarebbero stati i vigili del fuoco, intervenuti su segnalazione del 118.

Tragedia a Palermo dove una donna di 61 anni, Francesca Marchione, è stata ritrovata senza vita all’interno di un ascensore di un edificio di via Oreto a Palermo.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe rimasta bloccata tra due piani del palazzo e sarebbe morta stamattina dopo diverse ore trascorse all’interno dell’ascensore.

La tremenda scoperta

A fare la scoperta sono stati i vigili del fuoco di Palermo, i quali erano stati allertati dai sanitari del 118, interpellati a loro volta dai residenti del palazzo dove si è consumata la tragedia.

Sono attualmente in corso le indagini da parte della polizia per riuscire a fare luce su quanto accaduto.

Diverse, al momento, le piste battute dagli inquirenti. Tra le principali vi sono quella del possibile black-out avvenuto a seguito dell’emergenza caldo che ha toccato Palermo in questi giorni, così come quella del possibile guasto.

I residenti: “Nessun problema con la luce”. La donna viveva sola in casa

“Non abbiamo avuto problemi di distacchi di luce nella giornata” le parole dei residenti del palazzo di via Oreto al numero 358 dove la donna è stata trovata morta. Qualche commerciante invece afferma che nella zona vi sarebbero stati black out. Un bar e un market infatti sono chiusi. “L’ascensore era fermo tra due piani – racconta un residente – e con le porte aperte – Per questo qualcuno ha chiamato il 118 e poi i vigili del fuoco”.

Sono intervenuti i carabinieri che indagano, e non la polizia come detto in precedenza. I vigili del fuoco sono arrivati verso le 17. La donna, secondo quanto appreso, viveva da sola in casa. E’ stata trovata dentro l’ascensore in posizione tale da far presumere che sia morta nel tentativo di aprire con forza le porte dell’ascensore rimasto bloccato tra due piani. Secondo voci raccolte nell’edifico l’ascensore sarebbe stato preso dalla donna verso le 6.30 di stamane.