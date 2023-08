Bambino di 6 anni investito nell’Agrigentino, novità sulle sue condizioni: come sta

Giungono novità in merito alle condizioni di salute del bambino di 6 anni investito sabato scorso in provincia di Agrigento.

Si troverebbe fuori pericolo di vita il bambino di 6 anni che era stato travolto da un’auto a Santo Stefano di Quisquina, in provincia di Agrigento, nella mattinata di sabato scorso.

Le condizioni di salute del piccolo, investito da un 69enne alla guida di una Lancia, sarebbero infatti migliorate.

La ricostruzione dell’incidente

Il bambino si trova attualmente ricoverato all’ospedale dei Bambini di Palermo, sotto stretta osservazione dei medici. Era giunto nella struttura ospedaliera in elisoccorso.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il bambino stava giocando in strada quando, improvvisamente, sarebbe stato preso in pieno dall’automobilista. Lo stesso, poi, si sarebbe fermato per verificare le sue condizioni e chiamare i soccorsi.