Cade a 10 anni da cavallo, bambino ricoverato in gravi condizioni: si prega per lui

Sono ore di preoccupazione nell'Ennese per le sorti di un bambino di 10 rimasto gravemente ferito dopo una caduta da un cavallo.

Un bambino di 10 anni si troverebbe attualmente in gravi condizioni a seguito di una brutta caduta rimediata mentre si trovava in sella a un cavallo. L’episodio si è verificato nelle scorse ore a Cerami, in provincia di Enna, così come riportato dai colleghi di Live Sicilia.

La caduta e il trasporto in ospedale

A causa delle sue condizioni di salute apparse immediatamente serie, per il piccolo è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118.

Inizialmente, il piccolo sarebbe stato trasferito in ospedale a Nicosia ma, successivamente, è stato disposto il trasferimento all’ospedale Garibaldi di Catania attraverso elisoccorso.

Intanto, dopo il triste accaduto, l’associazione ANAS ha organizzato una veglia di preghiera per il bambino. La veglia avrà luogo venerdì 4 agosto alle 21,30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate a Cerami.