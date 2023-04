Bambino di 9 anni finisce sotto un trattore: è grave

Un bambino di 9 anni è rimasto schiacciato sotto un trattore e ora versa in gravi condizioni: l’incidente agricolo è avvenuto intorno alle ore 12.25 in un appezzamento di terreno in via delle Murella a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Il bimbo è stato soccorso dai sanitari del 118 trasferito in codice rosso nel Dipartimento di emergenza urgenza dell’ospedale pisano di Cisanello. Il piccolo paziente verrà trasferito all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l’elisoccorso Pegaso 3 dopo lungo intervento chirurgico eseguito presso l’ospedale pisano di Cisanello.