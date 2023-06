Shock in Sicilia, bambino di due anni in ospedale con sintomi da overdose: si indaga

Emergono dettagli sul caso del bambino privo di sensi in auto soccorso dai carabinieri di Trapani: pare che avesse ingerito della droga. Si indaga.

Si indaga sul caso della famiglia imbottigliata nel traffico a Trapani con il bimbo svenuto in auto soccorsa nelle scorse ore dai carabinieri di Trapani. Sembrava una storia come tante a lieto fine, ma sono emersi nuovi dettagli: pare che il bambino, di appena due anni, avesse ingerito della droga e fosse in overdose.

Ecco come sta e i primi risultati delle indagini delle autorità su quanto accaduto al piccolo prima che perdesse i sensi.

Bambino svenuto in auto a Trapani, forse aveva ingerito della droga

Il bambino svenuto in auto e i genitori nel panico in quanto il traffico ostacolava la loro corsa verso l’ospedale. Questa è la situazione che si sono trovati davanti i carabinieri, che hanno soccorso il piccolo e hanno permesso il suo trasferimento all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

Nelle ore successive all’arrivo del piccolo al Pronto Soccorso, però, sono emersi dei dettagli terribili sul caso. Pare che il bambino, due anni appena, si fosse sentito male per aver ingerito della droga e che sia arrivato in ospedale presentando dei sintomi tipici di chi va in overdose.

Come sta il piccolo

Il bambino, stabilizzato dai medici dell’ospedale Sant’Antonio Abate, è stato trasferito all’ospedale dei Bambini di Palermo per precauzione. Attualmente si trova in prognosi riservata.

Sul caso è stata aperta un’inchiesta. Indaga la Squadra Mobile di Trapani, coordinata dalla Procura per i minorenni di Palermo. Le autorità hanno disposto di sentire i genitori del bimbo e di perquisire l’abitazione dei due per trovare eventuali indizi utili a ricostruire la vicenda.

Immagine di repertorio