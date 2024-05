Catania, bimbo di 7 anni si allontana dal locale e dai genitori perdendosi: ritrovato

Il piccolo è stato rintracciato mentre passeggiava sulla via Garibaldi, a circa un km di distanza da Piazza Alcalà.

Tanta paura ed un lieto fine, questi gli elementi di una bella storia che ha visto protagonisti un bambino di 7 anni smarrito e i Carabinieri di Catania, supportati dai colleghi del “Reggimento a cavallo”, con sede a Roma.

Il bambino smarrito a Catania: le ricerche

Nel pomeriggio dell’altro giorno, verso le 16.35, una mamma impaurita ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri tramite il numero di emergenza 112. Allarmata, la donna ha riferito di aver “smarrito” il proprio bambino di 7 anni, che si era allontanato da un locale di Catania. Il tutto è avvenuto in un attimo di distrazione dei coniugi, accomodati insieme al piccolo in un noto ristorante di piazza Alcalà.

Una volta ricevuta la descrizione del piccolo, la centrale ha diramato le ricerche concentrando tutte le autoradio, le pattuglie moto-montate e i Carabinieri a cavallo nella zona.

In quei minuti concitati, sono stai controllati gli angoli delle strade e i negozi adiacenti il luogo dell’allontanamento, mentre i colleghi del “Reggimento a cavallo” pattugliavano l’affollatissima piazza Duomo. Sfruttando la loro posizione privilegiata, cercavano di individuare dall’alto il bambino smarrito tra la folla al centro di Catania.

Il ritrovamento del piccolo

Contemporaneamente, la Centrale Operativa ha coordinato il dispositivo, fornendo continue ed incessanti indicazioni circa i settori su cui orientare le ricerche. Dopo qualche tempo, è giunta una provvidenziale telefonata al 112 che ha segnalato la presenza di un bambino che, spaesato, stava passeggiando tra via Plebiscito e via Garibaldi. Velocissimo l’intervento di una gazzella che in un “batter d’occhio” ha raggiunto la zona dell’avvistamento. Il piccolo “fuggiasco” è stato subito rintracciato mentre passeggiava sulla via Garibaldi, a circa un kilometro di distanza da piazza Alcalà.

I Carabinieri hanno, dunque, dato la notizia del ritrovamento alla mamma ed al papà del bimbo smarrito a Catania. Dopo circa 30 minuti di paura, sembrati interminabili, hanno potuto riabbracciare il piccolo. Il bambino, prima di salutare i Carabinieri, ha voluto che gli venisse scattata una foto con loro.