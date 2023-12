Bambinopoli a Ragusa, in arrivo fondi per le ristrutturazioni

Trentamila euro per le strutture presenti nei giardini comunali: approvato sub emendamento del consigliere Sergio Firrincieli (M5S) nell’ambito del bilancio pluriennale 2024-2026

RAGUSA – “Le variazioni di bilancio appena approvate nell’ultimo Consiglio comunale ci consentiranno di mettere mano a quelle manutenzioni di cui oggi necessitano i giochi della bambinopoli presenti al Giardino ibleo che, oggettivamente, hanno bisogno di essere recuperati. E l’attenzione da parte dell’Amministrazione è notevole anche su questo piano”.

Il capogruppo al Consiglio comunale di Partecipiamo Ragusa Futura, Giovanni Sortino, dopo il sopralluogo effettuato unitamente all’assessore al Verde pubblico, Mario D’Asta lo aveva già anticipato lo scorso agosto: c’è bisogno di manutenzione. La riqualificazione sarà presto possibile grazie a trentamila euro che verranno utilizzati per le bambinopoli presenti nei giardini comunali.

È questo il contenuto del sub emendamento accolto e approvato nell’ambito del bilancio pluriennale 2024-2026 presentato dal consigliere comunale Cinque Stelle Sergio Firrincieli. “Un sub emendamento, ovviamente – ha sottolineato Firrincieli – corredato dei necessari pareri tecnici e le cui finalità sono state ritenute utili da Amministrazione e maggioranza che ha, dunque, detto sì. Diciamo che, in questo modo, inizia anche un nuovo corso della nostra presenza in Consiglio, più di proposta, proprio per cercare di contribuire, nella maniera migliore possibile, alla crescita della nostra città. Continueremo ad esercitare con diligenza e attenzione l’attività di ispezione e controllo rispetto agli atti prodotti dall’amministrazione. Tuttavia, intendiamo fornire una nostra mano concreta per rendere ancora più vivibile Ragusa”.

Grazie all’approvazione del bilancio entro i termini di legge, il Comune può accedere a una serie di servizi che consente una giusta amministrazione della macchina comunale.

“Una circostanza – ha aggiunto Firrincieli – di cui tutti i cittadini ragusani dovrebbero essere orgogliosi visto e considerato che il nostro Comune è uno dei pochi in Sicilia che può fregiarsi di questo risultato che consente all’ente di potere bene operare, garantendo migliori servizi alla collettività. È chiaro che stiamo parlando di un bilancio tecnico collegato tra parte strategica del Dup e parte operativa per consentire a questa Amministrazione di attuare quello che è stato il programma elettorale presentato agli elettori e che ha riportato un ampio consenso. Questa volta abbiamo contribuito in maniera minima”.

“Speriamo che in futuro possa esserci un maggiore coinvolgimento. Già a partire dalle prossime annualità – ha concluso il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle – ci faremo trovare ancora più pronti per manifestare le nostre necessità che sono poi quelle rappresentate dai nostri elettori”.