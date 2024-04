Bando ISI INAIL: domande per i contributi a fondo perduto dal 15 aprile

L’INAIL attiverà dal 15 aprile fino al 30 maggio 2024 la procedura informatica per la compilazione delle domande per il Bando ISI 2023.

L’INAIL attiverà da lunedì 15 aprile sino al 30 maggio 2024 ore 18.00 la procedura informatica per la compilazione delle domande di partecipazione al Bando ISI 2023, che finanzia una serie di interventi con oggetto il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori. Le richieste potranno essere compilate accedendo al portale istituzionale dell’INAIL nella sezione Accedi ai Servizi Online. Destinatarie dei finanziamenti sono le imprese – pure individuali – iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

I finanziamenti differenti: i dettagli

I fondi sono ripartiti in budget regionali/provinciali e suddivisi in 5 assi di finanziamento differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati:

Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;

dei (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1; Progetti per l’ adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;

di (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1; Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;

dei (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2; Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;

da (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3; Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;

(di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4; Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.

Tra i progetti finanziabili ci sono quelli espressamente rivolti alla riduzione dei rischi “tecnopatici”. Indicata la riduzione del rischio chimico, la diminuzione del rischio rumore, l’abbassamento del rischio derivante da vibrazioni meccaniche, la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone e di carichi.

Come funzionano le domande per Bando ISI INAIL 2024

Ogni impresa può presentare una sola domanda solamente per un asse di finanziamento e una sola tipologia di progetto. Per ogni progetto ammesso il contributo erogato in conto capitale può coprire fino al 65% delle spese sostenute da un minimo di 5mila euro fino a un massimo di 130mila euro, sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi specificati dal bando per ciascun asse di intervento. Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

L’INAIL il 16 maggio 2024 pubblicherà le “Regole tecniche e le modalità di svolgimento dello sportello informatico” e il 30 maggio la Tabella temporale per il funzionamento dello sportello informatico. Sempre il 30 maggio 2024 verrà comunicata la data di pubblicazione degli elenchi cronologici e, per le imprese non rientranti negli elenchi NCD, le date di apertura e chiusura dello sportello informatico.

Al fine di avere maggiori dettagli è possibile consultare pure l’Avviso pubblico regionale “Bando ISI 2023 – Sicilia“.