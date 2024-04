BAPR supporta i suoi clienti per lo sviluppo sostenibile

Bapr propone al mercato di un’ampia gamma di prodotti creditizi green

L’intero sistema bancario nazionale ha percepito, prima e meglio di altri comparti produttivi, l’ormai inderogabile necessità di approcciare tutte le fasi produttive, gestionali, distributive delle imprese solo dopo averne verificato l’impatto sull’ecosistema, e quindi la sostenibilità dell’impresa stessa.

Tra le banche italiane, la Banca Agricola Popolare di Ragusa è stata tra le prime ad organizzarsi in tal senso, lavorando su due fronti, distinti eppure connessi. Sul piano interno dando immediato corso all’istituzione, già nel 2021, di una struttura organizzativa dedicata denominata Servizio Sostenibilità, e impegnandosi nella verifica costante e approfondita dell’impatto generato dal proprio lavoro quotidiano.

Sul piano esterno con un impegno concertato e concentrato con coerenza rispetto all’essenza popolare di BAPR, e alla strategia delineata nel Piano di Impresa triennale 2022/2024. Impegno che si è concretizzato nella proposta al mercato di un’ampia gamma di prodotti creditizi green, allineati alla Tassonomia introdotta dall’Unione europea sin dal 2020 emettendo il Regolamento UE 2020/852, un provvedimento che delinea le linee guida per una Strategia per la Finanza sostenibile della Unione Europea.

L’obiettivo principale dell’Ue è quello di indirizzare gli investimenti finanziari verso le attività che possono contribuire alla transizione carbon free e ad un’economia sostenibile. Da qui nasce la gamma prodotti “BAPR ecoBanking”, cinque linee di credito destinate ai privati e due rivolte alle imprese impegnate nella transazione energetica, un ventaglio di prodotti pensati su misura per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

I privati possono già adesso beneficiare di un mutuo a SAL che premia gli interventi di ristrutturazione per migliorare la classe energetica della casa, di un prestito che copre il 100% dell’importo per la realizzazione di impianti fotovoltaici (“BAPR ecoLiving Fotovoltaico”), di un finanziamento dedicato alla mobilità sostenibile che consente di finanziare fino al 100% del costo di acquisto di veicoli ibridi o interamente elettrici (“BAPR ecoMoving”), un altro per finanziare, anche in questo caso fino al 100%, l’importo per realizzare l’efficientamento energetico in termini di solare termico, sostituzione della caldaia, dello scaldabagno e delle pompe di calore (“BAPR ecoLiving Efficienza Energetica”) e, infine, questo stesso finanziamento con anche la possibilità di scontare il credito d’imposta tramite un apposito finanziato decennale con rata annale (“BAPR Eco Living Efficienza Energetica Plus”).

Per le imprese sono disponibili le linee “BAPR Eco Energy Autoconsumo” e “BAPR Eco Energy Vendita”. Si tratta di due finanziamenti per sostenere la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, o l’ammodernamento di impianti esistenti, sia per autoconsumo sia per immissione in rete. Quindi, nuovissimi prodotti di finanziamento che la Banca Agricola Popolare di Ragusa ha progettato e messo a disposizione proprio nella convinzione di dover promuovere la cultura della sostenibilità e quindi realizzare una convergenza tra benefici economici, sociali ed ambientali, con azioni concrete e tangibili, volte alla tutela dell’ecosistema in cui noi viviamo e nel quale vivranno le future generazioni.

BAPR ha anche una visione prospettica dell’ambito Esg, di quel rispetto dovuto verso le attività che possono contribuire alla transizione e all’economia sostenibile, non solo in ambito green, ma anche in ambito Social e di Governance dei rischi. La Banca sta investendo per avere – insieme al tradizionale ruolo di finanziatore, tipicamente bancario, anche un nuovo e più adeguato ruolo di partner del cliente nel suo percorso verso la sostenibilità.

Un obiettivo che la Banca vuole raggiungere fornendo servizi di consulenza ed accompagnamento alle Pmi nel percorso di transizione ecologica e di maggiore sostenibilità del business. e ai clienti privati la consulenza in ambito finanziamenti come parimenti di gestione del risparmio e di protezione dai rischi sempre più coerenti con i bisogni che i clienti esprimono nel loro ciclo di vita.