Barbagallo: “Pd alternativo alle destre, no a Cuffaro”

“Se ancora qualcuno non lo ha capito, il PD è l’asse portante di qualsiasi campo alternativo, come confermano i risultati delle recenti regionali. Questo vale, e varrà, anche in Sicilia, dove saremo gli artefici della coalizione cui spetterà sfidare e abbattere questo governo di finti patrioti. Si resta ammutoliti davanti agli sfregi del governo nazionale. Non ci mancano proposte, battaglie e programmi, uomini e donne per il rilancio della nostra regione. Una cosa è certa: Il nostro campo è quello dell’alternativa alla destra. Per questo diciamo no a qualunque ipotesi di alleanza col partito di Totò Cuffaro“. Così il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, aprendo i lavori della direzione regionale a Caltanissetta.