Trasporto aereo, Barbagallo (Pd): bene aumento voli per la Sicilia ma non basta

Ita Airways ha comunicato l'incremento dei voli durante il periodo natalizio aumentando la frequenza dei collegamenti tra la Sicilia e il Continente

“Anche in seguito alla mia interrogazione in commissione Trasporti alla Camera sul caso del ‘caro biglietti aerei’ da e per la Sicilia, Ita Airways ha comunicato l’incremento dei voli durante il periodo natalizio aumentando la frequenza dei collegamenti tra la Sicilia (Catania e Palermo) con il Continente (Roma)”. Lo scrive su Facebook il segretario regionale del Pd Sicilia e deputato nazionale del Pd, Anthony Barbagallo, che aggiunge: “E’ una buona notizia ma non ci fermiamo qui: la frequenza dei collegamenti deve essere continua, e non solo sotto Natale, per permettere ai siciliani la possibilità di movimento senza per questo dover spendere un patrimonio per un Palermo-Roma, arrivato a costare in questi giorni quanti e più di Roma-New York”.