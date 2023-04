Barbara Floridia, una siciliana alla guida della Commissione di Vigilanza Rai

Barbara Floridia pronta a lasciare il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle per rivestire il ruolo di presidente della Commissione Rai.

Barbara Floridia è stata eletta alla guida della Commissione di Vigilanza Rai: è la seconda donna a ricoprire la carica dopo Rosa Russo Iervolino (1985-1987).

La senatrice del Movimento 5 Stelle, capogruppo dei pentastellati al Senato, ha ottenuto con 39 voti favorevoli su 42 espressi.

Barbara Floridia guiderà la Commissione di Vigilanza Rai

La pentastellata 46enne, originaria di Messina e dal 2018 senatrice per il Movimento 5 Stelle, succederà ad Alberto Barachini.

Applausi della bicamerale al momento dell’elezione dell’ex sottosegretaria all’Istruzione del Governo Draghi. Tra coloro che si sono congratulati con Floridia c’è anche l’ex premier Giuseppe Conte, che su Facebook scrive: “Buon lavoro a Barbara Floridia, eletta Presidente della Commissione di vigilanza Rai. Il pluralismo e il diritto dei cittadini a essere correttamente informati sono principi cardine della democrazia. Li tuteleremo con la massima determinazione”.

“Un grandissimo onore”

Anche Barbara Floridia, poco dopo la nomina alla Commissione di vigilanza Rai, si è espressa su Facebook. In particolare, la 46enne messinese ha scritto: “È un grandissimo onore essere stata indicata per rivestire il ruolo di Presidente della Commissione di vigilanza Rai. Ringrazio tutti i componenti e le forze politiche che hanno inteso convergere sul mio nome. La RAI è l’industria culturale più importante del Paese, presente nella vita degli italiani da oltre settant’anni, ed è dovere di tutti, ciascuno per il suo ruolo, tutelarne sempre l’imparzialità, l’indipendenza e il pluralismo”.

“Si tratta di un patrimonio nazionale enorme che viene costantemente arricchito dalla professionalità dei suoi dipendenti, che garantiscono ogni giorno a milioni di persone informazione di qualità, contenuti educativi e scientifici, produzioni artistiche e di intrattenimento che la rendono un vero e proprio motore creativo al servizio degli italiani. Con l’avvio dei lavori della commissione di vigilanza il Parlamento ribadisce il ruolo essenziale della Rai, che deve essere sempre e comunque quello di agire nell’interesse pubblico e al servizio di tutti, sempre con obiettività e trasparenza. TV, radio e servizi multimediali entrano ogni giorno nelle case e nelle vite di tutti noi ed è importante rafforzare la fiducia che i cittadini nutrono verso il servizio pubblico”.

“Annuncio che nei prossimi giorni, compatibilmente con le procedure e le esigenze del mio gruppo parlamentare, lascerò il ruolo di capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle“.