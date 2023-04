Tragedia a Barcellona (ME), morto uomo in monopattino

A trovarlo riverso sull'asfalto insanguinato sono stati alcuni passanti

Ancora un drammatico incidente in monopattino: questa volta, teatro di una caduta fatale, sono le strade di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina. Sfortunato protagonista un uomo di 41 anni mentre, nel primo pomeriggio di oggi, stava percorrendo via Salvatore Cattafi. A trovarlo riverso sull’asfalto, insanguinato con a terra un monopattino e i suoi effetti personali, sono stati alcuni passanti. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da essere trasportato in codice rosso al Fogliani di Milazzo, dove, poco dopo, è spirato.