Bari, giovane trovato morto in strada: arrestato un barista

Un ragazzo di 27 anni è stato trovato morto su un marciapiede a Bari: arrestato il titolare di un bar accusato di omicidio doloso

Un giovane di 27 anni, Giovanni Palazzotto, è stato trovato morto a Bitritto, paese in provincia di Bari.

Il corpo dell’uomo giaceva sul marciapiede nei pressi di un bar.

Attivate subito le indagini, i Carabinieri hanno arrestato proprio il titolare dell’attività commerciale, un barista di 31 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, i due avrebbero avuto un litigio, degenerato in uno scontro fisico.

La vittima, in stato di alterazione psicofisica, sarebbe entrata prima in un bar di Bitritto e poi in un secondo locale, poco distante.

Il barista avrebbe quindi deciso di intervenire, aggredendo e immobilizzando il giovane, morto poco dopo.

L’uomo adesso si trova nel carcere di Bari, accusato di omicidio doloso: il 27enne, invece, lascia una figlia di due anni.