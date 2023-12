McDonald’s, accusa malore durante fila per menù a 3 euro: allertato il 118

L'inizitiva dalla celebre catena di ristoranti di fast food statunitense ha mandato in tilt gli avventori

In tutta Italia, l’niziativa di McDonald’s riguardamte un Crispy McBacon Menu Large a soli tre euro (con uno sconto di circa il 70%) ha fatto registrare un gran successo. Con il via agli Winterdays, le promozioni per coloro che hanno scaricato l’app hanno hanno avuto l’effetto di uno tsunami di clienti.

Peccati di gola

Troppe allettante l’offerta che, per soli tre euro permetteva di ricevere un panino con doppio hamburger, una bibita grande e una porzione di patatine fritte. Dalla file chilometriche di veicoli alle resse il passo è stato breve, con una persona che, in Puglia, precisamente a Barletta, si è anche sentita male. Per questo è stato necessario l’intervento del 118.