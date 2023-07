Shock in via Giovanni Verga, uomo si barrica in casa e minaccia di sparare dal balcone

Momenti di preoccupazione a Marsala: uomo bloccato dopo una colluttazione con le forze dell'ordine.

Momenti di paura a Marsala, dove un uomo, Giuseppe Barraco, si sarebbe barricato in casa minacciando di sparare dal balcone con un fucile.

Ancora in corso di ricostruzione la dinamica di quanto accaduto. L’uomo, dopo diverse ore di preoccupazione, è stato bloccato.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe minacciato di aprire il fuoco dal balcone della propria abitazione di via Giovanni Verga a Marsala. Rimangono ancora da chiarire le ragioni dell’assurdo gesto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Squadra Mobile di Trapani e anche delle squadre speciali da Palermo per fare in modo che l’episodio non si concludesse in tragedia.

L’uomo è stato bloccato, nonostante il tentativo di fuga. Al momento sarebbe in attesa dei provvedimenti del giudice competente.

