Basket in sospeso: a Trapani si rompe un anello, a Capo d’Orlando niente elettricità

Una serie di inconvenienti hanno caratterizzato la giornata delle formazioni siciliane di Basket. Trapani rischia la sconfitta a tavolino.

La sfida di Serie A2 di basket tra Trapani e Rieti è stata sospesa per la rottura di un anello: dopo una schiacciata del reatino Marco Timperi, il ferro si è piegato e non si è riusciti a sostituirlo nei 30 minuti concessi dal regolamento.

È infatti stabilito dalle disposizioni organizzative che le società siano dotate di un tabellone e di un anello di ricambio, perché è più comune di quanto si possa pensare che si sia costretti a cambiarli durante la gara o nel riscaldamento pregara.

Trapani verso la sconfitta a tavolino

La sanzione prevista è la sconfitta a tavolino: per i granata fa malissimo perché Rieti è un’avversaria diretta nella parte medio-bassa della classifica e il campionato dei trapanesi è partito piuttosto male.

La Pallacanestro Trapani, ora in silenzio stampa, ha infatti sospeso il suo americano di punta, De’Riante Jenkins, privandosi del suo giocatore principale già da inizio mese, e prima della sfida di ieri era terz’ultimo in graduatoria con due vittorie in sei giornate.

Non si gioca nemmeno il derby siciliano

È stata una giornata stranissima per le siciliane nei campionati nazionali di basket: in Serie B non si è disputato il derby siciliano tra Capo d’Orlando e Ragusa, due formazioni piazzate ben al di sotto delle proprie potenzialità.

La motivazione è un guasto elettrico che ha lasciato al buio il PalaFantozzi di Capo d’Orlando sin dalla mattina: non si è ripristinata l’elettricità entro l’orario della gara, costringendo così i ragusani e gli arbitri al rientro. In questo caso, la gara sarà rinviata a data da destinarsi.