I Baustelle tornano in Sicilia, il 19 agosto il concerto a Catania: l’intervista

I Baustelle tornano in Sicilia, il 19 agosto si esibiscono a Catania a Villa Bellini. L'intervista dove si parla anche del nuovo disco

I Baustelle arrivano in Sicilia per l’unica data siciliana che coincide anche con l’ultimo concerto dell’Elvis Tour. Sedici date nei principali festival estivi, prodotte e organizzate da Vivo Concerti che culminano con l’ultima data di sabato 19 agosto 2023 quando la band suonerà alla Villa Bellini di Catania.

Per i Baustelle è un ritorno in Sicilia dopo la pandemia e un’occasione per cantare i vecchi successi e soprattutto “Elvis”, il loro nuovo progetto discografico ai tanti fans siciliani. Sul palco i Baustelle saranno accompagnati da musicisti esperti, capaci di maneggiare la materia del rock and roll, ossia Alberto Bazzoli (tastiere), Lorenzo Fornabaio (chitarra elettrica), Julie Ant (batteria) e Milo Scaglioni (basso).

I Baustelle e i concerti

“Il concerto è il momento più significativo per noi, è dove le persone si incontrano e ascoltano, un concerto viene consumato insieme e il suo elemento centrale e costitutivo è la condivisione – ha spiegato Francesco Bianconi – Dietro ad un progetto c’è la fatica che un artista fa in studio e il live è il momento in cui viene ripagata, c’è un ritorno che si traduce nella risposta del pubblico. Durante i concerti le canzoni riescono a prendere un’altra vita ed è una vita diversa quella che “Elvis” prenderà in questo tour. Siamo elettrizzati all’idea di portare nei festival questi concerti che sono sempre più suonati, diretti, più rock and roll, rhythm and blues”.

Un tour all’insegna del rock and roll, quindi, per il quale i Baustelle hanno attuato una preparazione diversa. Bianconi ha precisato: “Il lavoro che abbiamo fatto per prepararci a questo tour è stato quello di rendere rock anche i nostri brani di repertorio, gli è stata data una forma coerente con la nuova direzione musicale che emerge da “Elvis”.

Insomma, c’è da aspettarsi un concerto nel segno del rock and roll coerente non solo con il titolo del nuovo album, ma anche con il suo contenuto.

L’ultimo disco

“Questo disco è un tentativo di riappropriarsi nello spirito e nella forma, di un’essenza, per l’appunto “rock”. Nello spirito perché, dopo tanti anni, abbiamo sentito evidentemente il bisogno di tornare a una modalità più diretta e urgente di espressione. Gli ultimi due dischi dei Baustelle, i due capitoli de “L’amore e la violenza”, per quanto fortunati, avevano segnato dal mio punto di vista il punto massimo di espansione verso una direzione di pop stratificato, iperarrangiato e barocco. Erano due dischi molto cerebrali e costruiti, con i sintetizzatori analogici in primo piano e una parte percussiva fatta di samples, non di vera batteria acustica, in quei dischi. Io poi ho fatto una parentesi totalmente fuori dal pop, facendo uscire “Forever”, un disco pressoché di classica contemporanea, e Rachele “Psychodonna”, un disco caratterizzato da abbondante uso di sperimentazione elettronica. Ci siamo detti perciò che l’unico modo per tornare era quello di tornare in una forma sincera, diretta, vera, tornare come se dovessimo ricominciare da capo. Tornare alle origini, al suonare in sala prove. Tornare persone che suonano insieme. E così è stato: Elvis è una rifondazione”.

Bianconi, leader e voce della band insieme a Rachele Bastreghi, ha dichiarato che l’album ha preso il nome di “Elvis” perché “per antonomasia Elvis è “il re del rock and roll” e il risultato è “un disco che tocca territori da noi mai esplorati entrando in una matrice americana fatta di strutture blues, soul, rock and roll, boogie. Mischiate con la nostra sensibilità, impastate con l’italiano ovviamente”.

Credits foto: Alessandro Treves