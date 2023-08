Elon Musk vs Mark Zuckerberg, luogo e data del “match” più atteso: spunta anche la Sicilia

Il combattimento tra Musk e Zuckerberg è sempre più vicino, si farà in Italia. Spunta anche la Sicilia per ospitare l'evento

Elon Musk vs Mark Zuckerberg è il “match” o, meglio, l’evento che tutti aspettano probabilmente. I due magnati del mondo tech e dell’innovazione dicono e fanno sul serio, addirittura qualcuno ne ha dato già l’ufficialità.

Il patron di X ha lanciato una serie di tweet tra ieri e oggi con i quali ha annunciato che l’incontro di arti marziali miste con il fondatore di Facebook, nonché proprietario di Meta, si farà ed è stata svelata anche la location. Quest’ultima è stata immediatamente smentita da due persone: Zuckerberg e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Ieri, 11 agosto, Elon Musk ha pubblicato un primo tweet che ha fatto intuire senza troppi dubbi l’annuncio, scrivendo: “Gladiator”.

Successivamente gli altri lanci che hanno confermato l’evento e Elon Musk ha scritto: “Il combattimento sarà gestito dalla mia azienda e da quella di Zuck (non dalla UFC). Sarà trasmessa in diretta in questa piattaforma – cioè X, ex Twitter – e da Meta. La cornice della ripresa sarà l’antica Roma, dunque niente di moderno. Ho parlato con il Primo ministro e il ministro della Cultura dell’Italia. Loro sono d’accordo sul luogo epico”.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023