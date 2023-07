Zuckerberg vs. Musk, altro che Colosseo: arriva la nuova app Threads per stendere Twitter

Mark Zuckerberg e Elon Musk non si dichiarano battaglia solo a suon di mazzate e bjj, ma anche sul campo tecnologico.

Il 6 luglio sarà ufficialmente disponibile la nuova app lanciata da Meta, la quale prende il nome di: Threads. In italiano, letteralmente: “discussioni”. Infatti, sarà proprio questo l’obiettivo della nuova invenzione in casa Zuckerberg, cioè creare un luogo virtuale dove si possa fare qualunque tipo di conversazione testuale, confrontandosi e discutendo su tutto.

Facendo parte del gruppo Meta, quasi sicuramente potrà collegarsi e si potrà accedervi tramite l’account Instagram. Ma è tutto da vedere in attesa del lancio ufficiale di Threads. Dunque al via il conto alla rovescia per giovedì 6 luglio 2023. Potrebbe essere una data che segna un altro punto della storia dei social.