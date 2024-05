Tragedia a Terrasini: turista viene colto da malore e muore

L'uomo si trovava in hotel in compagnia della moglie quando all'improvviso si è sentito male ed è morto: dolore a Terrasini

Tragedia ieri nel Palermitano: un turista francese di 78 anni è deceduto mentre si trovava in vacanza. L’uomo ha perso la vita durante il soggiorno in un hotel di Terrasini: si trovava nella sua stanza insieme alla moglie quando è stato colto da un malore.

Inutili i soccorsi

Sul posto, nonostante l’intervento dei soccorsi, non è stato possibile far nulla se non accertarne il decesso. Presenti anche i carabinieri e il medico legale per gli accertamenti del caso.

