Massacrata a martellate, svolta nell’omicidio della 90enne di Borgetto: arrestato figlio

Il 59enne è accusato della morte della madre anziana. La Procura ha aperto un'inchiesta.

Svolta nel caso dell’omicidio della 90enne Maria Benfante a Borgetto (Palermo): è stato arrestato il figlio Maurizio Amoroso, 59 anni.

L’uomo conviveva con la vittima e pare sia affetto da problemi psichici.

Omicidio Maria Benfante a Borgetto, arrestato figlio

Amoroso è accusato dell’omicidio della madre 90enne, avvenuto nelle scorse ore nella loro abitazione situata lungo la Strada Provinciale 1 a Borgetto.

Gli inquirenti avrebbero avuto sospetti sul figlio 59enne della vittima sin da subito. Sono in corso le indagini per comprendere la dinamica e risalire al movente dell’incredibile gesto di violenza: indagano i militari dell’Arma. Sarebbe già stata trovata l’arma del delitto.

La ricostruzione

La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta sul caso. Gli inquirenti stanno raccogliendo in queste ore tutti gli elementi utili per ricostruire la dinamica dell’omicidio, comprese le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona in cui viveva la 90enne.

Secondo una prima ricostruzione, a lanciare l’allarme sarebbe stata la figlia della 90enne Maria Benfante. La donna avrebbe sentito le urla della madre e per questo avrebbe contattato sia le forze dell’ordine che i sanitari del 118. Sul posto, però, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’assassino l’avrebbe uccisa a colpi di martello e la 90enne sarebbe stata trovata seduta su una sedia in cucina, col cranio fracassato.

