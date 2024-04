Beach Volley, Franco Arezzo e Geri Ndrecaj brillano all’Open di Alassio e chiudono quarti

"Stanchi ma felici": un cammino difficile ma appassionante che si conclude con un quarto posto per i due sportivi catanesi.

Senza rimpianti. Il quarto posto conquistato agli Open di Alassio, splendida località ligure, da Franco Arezzo e Geri Ndrecaj vale in questa fase della stagione davvero oro. I riflessi al termine del duro fine settimana sono molti e tutti in chiave positiva per quello che ha rappresentato il primo impegno della stagione per la coppia della Top Team della Masterball Academy dei fratelli Andronico.

Un cammino difficile e appassionante quelli dei due catanesi, battuti all’esordio per 2-1 da Fabbri-Bastogi (21-19 al terzo), dopo aver sprecato 4 match ball, ma capaci di risalire con straordinaria bravura il tabellone perdenti vincendo con Viale e il saccense Ciccio Raso. Poi, nell’ordine, superati Taramasco-Balestra, CaruccI-Spadoni, Fioretta-Barbera sino a Krumins (regista lettone naturalizzato italiano, classe 1990, cresciuto nel vivaio di Modena)-Reggiani.

Open di Alassio, i risultati della coppia Arezzo – Ndrecaj

In semifinale è arrivata la battuta d’arresto con i vincitori del torneo Marco Ulisse e Matteo Bellucci (2-1, 15-12 al terzo). Per Ndrecaj l’infortunio al dito ha condizionato un po’ le ultime prove, soprattutto, in palleggio.

“Contro Fabrizio Mussa e Raul Acerbi – confessano i due catanesi – dal punto di vista fisico siamo arrivati a corto di energie. Ci mancherebbe. Stanchi, ma felici. Abbiamo raggiunto quello che era il nostro primo obiettivo, raggiungere la semifinale. Ci siamo peraltro molto divertiti, ci siamo testati e messi alla prova”.

Un risultato straordinario che premia la Top Team della Masterball Academy – società catanese in corsa per conquistare un risultato prestigioso alle finali tricolori per società di Bibione – e il lavoro svolto con il tecnico Dario Giuffrida in questi mesi.

“A fine mese – continuano – ci aspetta la tappa Gold del campionato per società. E, poi, dal 9 al 12 maggio voleremo a Madrid per partecipare al Pro Tour Futures. “Stiamo lavorando da mesi – concludono i due commentando i risultati di Alassio – per farci trovare pronti e per dare continuità ai risultati della nostra prima stagione che ci ha visti brillare al campionato italiano e conquistare il titolo regionale in Sicilia e in Calabria. Ringraziamo la nostra società, la Masterball, che ci mette nelle condizioni di lavorare con serenità, al nostro tecnico Dario Giuffrida, a chi ci aiuta negli allenamenti (Marco De Costa nella doppia veste anche di preparatore atletico ndr) e alle strutture come il Kajoca e le Capannine che permettono di allenarci con serenità”.