Comune alla ricerca di “nonni vigili” per la sicurezza delle scuole: il bando a Belpasso

Il Comune di Belpasso cerca volontari: ecco i dettagli dell'iniziativa e come partecipare.

“Nonna e nonno vigile cercasi”: recita così un avviso del sindaco del Comune di Belpasso (CT), Carlo Caputo, che annuncia il reclutamento di nonni volontari per la vigilanza e la sorveglianza davanti alle scuole.

Una simpatica opportunità di impiego per gli amici anziani (o “meno giovani”) che intendano impiegare il loro tempo per aiutare la società in maniera produttiva. Ecco il testo del bando e come partecipare.

A Belpasso si cercano nonni vigili davanti alle scuole

“Stiamo cercando nonni volontari per favorire la sorveglianza e l’attraversamento pedonale degli alunni davanti ai plessi scolastici”, si legge nell’avviso di Caputo.

“Ma non solo. L’obiettivo delle attività socialmente utili – riservate ‘ai meno giovani’ – è certamente quello di migliorare i presidi di sicurezza davanti alle scuole, o dentro ai parchi pubblici, ma anche quello di coinvolgerli attivamente nella vita della nostra comunità“.

I nonni vigilanti dovranno svolgere attività come:

sorveglianza degli edifici e delle aree pubbliche;

sorveglianza delle aree esterne pertinenti le scuole pubbliche;

sorveglianza del traffico dipendente dal funzionamento delle scuole pubbliche;

sorveglianza dei parchi pubblici;

accompagnamento degli alunni durante il servizio di trasporto scolastico;

accompagnamento di persone disabili presso i centri di riabilitazione e/o scuole professionali;

custodia e assistenza in biblioteca, sale polifunzionali, museo ecc. . .

sostegno di attività sociali e culturali;

Il bando: requisiti e come partecipare

Gli aspiranti nonni volontari dovranno avere i seguenti requisiti:

Età compresa tra i 60 e i 75 anni;

essere pensionati;

essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica;

essere titolari di diritti civili e politici e non essere stati condannati “con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone e/o il patrimonio”.

La graduatoria terrà conto di alcuni fattori come reddito ed esperienza precedente. I nonni addetti alla sorveglianza davanti alle scuole di Belpasso avranno un totale di 4 euro per ogni ora di servizio prestata, fino a un massimo di 200 euro mensili.

La domanda potrà essere presentata da un solo componente per nucleo familiare, entro e non oltre il 29 settembre 2023. Il bando completo è disponibile sul sito del Comune di Belpasso.

Immagine di repertorio