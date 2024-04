Belpasso, aggredisce e minaccia la moglie perché non ha cambiato le lenzuola: 53enne in arresto

La vittima, consapevole che il marito dalle parole sarebbe sicuramente passato ai fatti, si è affrettata a chiamare l'aiuto dei soccorsi

Nell’ambito della sicurezza e della prevenzione ai maltrattamenti, i Carabinieri di Belpasso hanno arrestato un 53enne del posto per maltrattamenti in famiglia. L’uomo – come spiegato – si è reso protagonista di gravi e reiterati casi di violenza nei confronti della moglie, una 46enne del luogo.

Belpasso, maltrattamenti in famiglia: la vicenda

In particolare, la donna, dopo essere rientrata alle 21:00 circa dal lavoro, sarebbe stata aggredita dal marito perché non aveva provveduto a cambiare le lenzuola del letto e a sistemargli la camera dove lui dormiva ormai da solo. Per tale mancanza, il 53enne ha ritenuto opportuno urlare alla consorte e costringerla a salire di forza fino alla camera per farle notare la sua inefficienza. Rivolgendosi a lei in modo esagitato le ha preannunciato che, per questo motivo, le avrebbe rotto i vetri dell’auto parcheggiata sotto casa.

Belpasso, arrestato l’uomo di 53 anni

La vittima, consapevole che il marito dalle parole sarebbe sicuramente passato ai fatti, si è affretta a chiamare i soccorsi. L’intervento dei Carabinieri è stato tempestivo ed incisivo. I militari, infatti, hanno raggiunto velocemente l’abitazione della donna, dove hanno trovato il 53enne e – dopo tutte le verifiche del caso e i racconti della vittima – hanno successivamente tratto in arresto l’uomo.