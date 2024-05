Benefici connessi agli Indici sintetici di affidabilità fiscale

Sono previsti dei regimi premiali per i contribuenti con un punteggio che rientra nella fascia compresa tra l’8 e il 10. L’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento, ne ha disciplinato le condizioni per l’applicazione

ROMA – A partire dall’annualità 2028, abrogati gli studi di settore, sono stati istituiti, con l’articolo 7 bis del Decreto legge del 22/10/2016 n. 193, cui ha fatto seguito il Dl 24/4/2017 n. 50 (articolo 9 bis), gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) “per la promozione dell’osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore”.

Gli Isa, indici frutto della sintesi di una serie di indicatori

Si tratta di indici frutto della sintesi di una serie di indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali dichiarati dai contribuenti in più periodi d’imposta. In pratica, seguendo un concetto diverso da quelli applicati negli anni passati (principalmente con gli studi di settore), gli anzidetti “indici”, anziché prevedere puramente e semplicemente dei coefficienti presuntivi di redditività ai quali legare l’accertamento in caso di scostamento dei ricavi dichiarati rispetto all’importo ritenuto “congruo”, attribuiscono un “voto” di affidabilità fiscale, da 1 a 10, un voto da cui dipende l’inserimento in una “black list” se inferiore a 7, oppure l’attribuzione di diversi regimi premiali in caso di voto dall’8 al 10. Un modo che dovrebbe consentire agli stessi contribuenti di verificare il loro grado di affidabilità fiscale, non solo scongiurando controlli, ma beneficiando pure, in certi casi, di particolari situazioni premiali.

Individuare i livelli di affidabilità fiscale

Per l’attribuzione del punteggio Isa, il contribuente deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, attraverso gli appositi modelli, i propri dati economici, contabili e strutturali rilevanti. Per la compilazione e l’invio dei dati, contribuenti e intermediari possono utilizzare il software “Il tuo Isa”, scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia nella sezione dedicata. In base al comma 12 dell’articolo 9-bis del citato decreto legge n. 50/2017, spetta al direttore dell’Agenzia delle Entrate individuare i livelli di affidabilità fiscale cui è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11. E ancora, considerato che con il successivo comma 17 è stato stabilito che “con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo”, questo ha sempre provveduto a emanare i provvedimenti di propria competenza.

Benefici fiscali per l’anno 2023

Più recentemente, con Provvedimento n. 205127 del 23 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le condizioni per l’applicazione di alcuni dei benefici fiscali cui è stato fatto cenno per l’annualità 2023. In base a tale Provvedimento:

1) per i contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 risultano con un livello di affidabilità almeno pari a 9, c’è l’esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva fino a 70 mila euro all’anno, maturati nell’annualità 2024 o nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2025, nonché l’esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Imposte dirette e Irap per crediti maturarti nel 2023, fino a 50.000 euro;

2) per i contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 risultano con un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, c’è l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva fino a 50 mila euro all’anno, maturati nell’annualità 2024 o nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2025, nonché dei crediti Imposte dirette e Irap fino a 20.000 euro maturati nel 2023;

3) per i contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 risultano con un livello di affidabilità almeno pari a 9, c’è l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva fino a 70 mila euro all’anno, maturato nell’annualità 2024 o nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2025;

4) per i contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 risultano con un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, c’è l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA fino a 50 mila euro all’anno, maturato nell’annualità 2024 o nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2025.

5) i contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 risultano con un livello di affidabilità almeno pari a 9 sono esclusi dell’applicazione della disciplina delle società non operative; 6) i contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 sono inoltre esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; 7) per i contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, viene anticipato di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento.