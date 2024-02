Benessere fisico e attività motoria, sinergie tra enti, istituzioni e medici di base

Nei prossimi 40 anni si prevede che, in Europa, il numero di over 65 sarà più che raddoppiato e parallelamente aumenteranno le malattie croniche legate allo stile di vita sedentario. L’impatto socioeconomico di questo trend è enorme, sia sul benessere della popolazione, sia sull’equilibrio economico del sistema sanitario nazionale. Diventa dunque doveroso stimolare l’adozione di uno stile di vita attivo e consapevole. E’ ampiamente dimostrato infatti che l’esercizio fisico regolare ha effetti positivi sul benessere psicofisico, riduce il rischio di malattie cardiovascolari, aiuta il controllo del peso, rinforza il sistema immunitario e migliora il benessere mentale.

La sinergia

Grazie ad una concreta sinergia tra enti, istituzioni e medici di base, il Comune di Sant’Agata Militello, Assessorato allo Sport, in collaborazione con la Wellnext s.s.d. e l’ASP, intende effettuare una campagna di educazione al movimento, con un importante valore aggiunto di socializzazione ed aggregazione tra i partecipanti. L’obiettivo è coinvolgere gratuitamente gli over 65 in attività motorie adattate per educare al movimento, prevenire le malattie e gli infortuni, migliorare la qualità della vita e socializzare.

Dove si svolgeranno le attività?

Le attività si svolgeranno nei locali e con il supporto dello staff e dei chinesiologi della Wellnext s.s.d. nei mesi febbraio e marzo; saranno previsti due appuntamenti a settimana, nei quali si alterneranno corsi di ginnastica dolce, posturale, pilates e acquafitness. Ogni sessione avrà un obiettivo specifico (equilibrio, flessibilità, forza, mobilità). Il progetto verrà presentato lunedì 5 febbraio alle 9:00, nella sala meeting del Palasport Mangano, alla presenza di rappresentanti dei soggetti promotori e dei partecipanti. Il messaggio è chiaro: non è mai troppo tardi per iniziare a pensare al proprio benessere.