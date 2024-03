Benevento, ritrovato trattore rubato oltre 30 anni fa in Sicilia: un denunciato

I carabinieri della stazione di Castelfranco in Miscano hanno trovato un trattore agricolo rubato più di 30 anni fa in Sicilia.

I carabinieri della stazione di Castelfranco in Miscano, durante un controllo effettuato in un’azienda agricola gestita da un uomo della Val Fortore, hanno trovato, all’interno di un deposito, un trattore agricolo senza targhe né documenti di circolazione, della cui provenienza l’uomo non ha saputo fornire plausibili giustificazioni. Dagli accertamenti eseguiti sul telaio del mezzo agricolo è risultato che era stato rubato più di trent’anni fa in Sicilia.

Dal sequestro alla denuncia

I carabinieri sono quindi riusciti a contattare il figlio del proprietario del trattore, ormai non più in vita, il quale, commosso, li ha ringraziati per aver ritrovato quel mezzo che rappresenta per lui un caro ricordo del padre. Il mezzo è stato sequestrato e affidato in custodia a una ditta e l’uomo che ne era in possesso è stato denunciato per ricettazione.