Benzina, 2023 si chiude ai minimi: anno altalenante

Buone notizie per il costo dei carburanti. Il 2023, dopo le montagne russe di quest'anno, si con i prezzi ai minimi per benzina e diesel.

Buone notizie per il costo dei carburanti. Il 2023, dopo le montagne russe di quest’anno, si con i prezzi ai minimi per benzina e diesel. A settembre si registravano infatti dei picchi notevoli. L’ondata inflazionistica sta quindi rallentando. Si è registrato un rialzo nelle ultime giornate per la momentaneamente fiammata del petrolio dovuta agli attacchi dei ribelli houthi alle navi in transito nel Mar Rosso. I listini, però, vedono livelli che non erano più emersi dalla fine del 2022.

I costi di benzina e diesel: le varie fasi

Il prezzo medio nazionale della verde al self service ammonta a circa 1,765 euro al litro. Il gasolio si aggira a 1,732 euro al litro. Si sono visti numeri così bassi il dicembre dello scorso anno e quindi da prima che fossero ripristinate le accise tagliate dal Governo Draghi. Da quel momento si sono registrati picchi in ogni senso. Il Governo ha quindi optato per il decreto benzina. Quest’ultimo ha introdotto i cartelloni con il prezzo medio. L’andamento, tuttavia, è rimasto altalenante. Il maggiore prezzo sarebbe stato registrato tra l’11 e il 17 settembre, con la benzina al self a 1,997 euro e il diesel a 1,938 euro al litro.

Trend al ribasso

La discesa dei prezzi internazionali del greggio e dei prodotti raffinati, certificato pure dall’Unem, hanno permesso un ribassamento generale. A novembre la benzina è scesa nella media mensile a circa 1,84 euro al litro (una riduzione di circa 10 centesimi rispetto a ottobre). Il gasolio si aggirava sui 1,825 (calo di 8 centesimi). Dunque a livello di prezzo industriale (al netto delle tasse) la benzina e il gasolio sono risultati inferiori di 3,6 centesimi rispetto alla media dell’area euro.