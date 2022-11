Berlusconi, via le tasse alle aziende per assumere i giovani

Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, inaugurando a Milano la nuova sede del coordinamento regionale

“Troppi giovani in Italia cercano lavoro e non lo trovano. Se per un periodo di 3, 4 o 5 anni dovessimo favorire le imprese dicendolo loro ‘ti togliamo ogni tassa, tutto ciò che ti costa un lavoratore in più rispetto allo stipendio, in modo che lo stipendio che darai ai giovani dai 18 ai 34 anni sia uguale ai tuoi costi’, questo significa che le aziende avranno una grande convenienza ad assumere giovani”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, inaugurando a Milano la nuova sede del coordinamento regionale, in via Vincenzo Monti, parlando delle sue idee per la legge di Bilancio.

“Questa non è soltanto l’inaugurazione di una sede di Forza Italia – ha aggiunto Berlusconi – ma un fatto simbolico: da qui vogliamo ripartire per conquistare tutta Italia, per avere una sede in tutti i Comuni italiani, perché riteniamo di essere ancora indispensabili al nostro Paese. Noi – ha sottolineato Berlusconi – siamo portatori di quei valori fondamentali in una democrazia: la generosità, la cristianità, il liberalismo, la concretezza, l’efficienza, la determinazione. E soprattutto il rispetto degli altri e la libertà. Quindi noi lavoreremo ancora per il futuro di tutti gli italiani. Siamo nel governo nazionale, dove facciamo valere coerentemente e rigorosamente questi nostri principi”.