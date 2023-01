Stasera in tv “Chi l’ha visto”: da lì partì la missione di Biagio Conte

Nel 1990 Biagio Conte lascia casa e famiglia per intraprendere la sua avventura da missionario. I genitori preoccupati si rivolsero al noto programma tv. Ecco cosa è successo

“Il 5 maggio 1990, quando mi sono ribellato alla vita falsa che mio padre voleva per me. Non ero adatto a portare avanti l’azienda di famiglia e sono scappato da Palermo per vivere da eremita e raggiungere a piedi Assisi e pregare sulla tomba del Poverello. I miei andarono a Chi l’ha visto? per cercarmi”.

Si legge in un’intervista del 2019 realizzata da Famiglia Cristiana, a fratel Biagio Conte, morto il 12 gennaio a Palermo all’età di 59 anni.

Da questo fatto, secondo indiscrezioni, è proprio la trasmissione televisiva “Chi l’ha Visto”, di Rai 3, condotta da Federica Sciarelli che questa sera ha voluto ricordare il Frate missionario.

Biagio Conte, quando la madre chiamò “Chi l’ha Visto” per cercare il figlio

Una scelta compiuta da ragazzo, quando Biagio Conte decise di andare via da casa. Era il maggio del 1990.

I genitori, imprenditori benestanti, denunciarono la sua scomparsa alla trasmissione di “Chi l’ha Visto?” per poi scoprire che si era allontanato volontariamente per iniziare a condurre una vita semplice e per gli altri.

E’ lo stesso frate Biagio a rispondere in diretta informando la famiglia d’origine della sua scelta di vita. Torna quindi a Palermo nel 1991 per salutare i familiari, con l’intenzione di trasferirsi in Africa come missionario. Ma il grande stato di miseria e povertà in cui ritrova la città lo porta a cambiare idea.

Decide allora di fermarsi a Palermo, per fondare la Missione Speranza e Carità con lo scopo di dare conforto ed un futuro agli emarginati e agli ultimi.