Incidente nel Catanese, scontro tra due auto sulla Provinciale 158: anziano in ospedale

Si è registrato nel tardo pomeriggio di ieri un incidente lungo la Strada Provinciale 158, in contrada Torrette a Biancavilla (provincia di Catania).

Il bilancio è di una persona ferita.

Biancavilla, incidente sulla Provinciale 158: un ferito

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, riportata dai colleghi di Video Star, due auto si sarebbero scontrate in contrada Torrette all’altezza del bivio Milia-Montalto, nella zona Vigne di Biancavilla.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno soccorso l’anziano alla guida di uno dei due veicoli, trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Non si esclude che abbia avuto un malore alla guida. Solo contusioni lievi, per fortuna, per la giovane conducente dell’altra auto. Presenti sul luogo dell’incidente, per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità, gli operatori della polizia municipale.

Immagine di repertorio