Shock nel Catanese, uomo cade dalle scale di casa e muore: si indaga

Indagini a Biancavilla dopo la tragedia: si pensa a un incidente domestico finito nel peggiore dei modi.

Tragedia in casa a Biancavilla, in provincia di Catania, dove un uomo di 45 anni è morto dopo essere caduto dalle scale della propria abitazione.

Un episodio sul quale sono in corso delle indagini e che, nella mattinata di sabato 11 novembre, ha sconvolto l’intera comunità del paesino del Catanese.

Biancavilla, cade dalle scale e muore

Secondo una prima ricostruzione, lo sfortunato 45enne sarebbe rimasto vittima di un terribile incidente domestico. Sarebbe caduto dalle scale e le ferite riportate lo avrebbero portato alla morte. Secondo quanto riportato dai colleghi di Video Star, l’uomo sarebbe giunto in ospedale in gravi condizioni ma ogni tentativo di salvare la vita del 45enne si sarebbe rivelato vano.

Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri di Biancavilla, che avranno il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Dramma sul lavoro

Si prega invece per un operaio, vivo ma ferito gravemente dopo un drammatico incidente sul lavoro: sarebbe stato travolto e schiacciato da un albero che stava tagliando. L’episodio si è verificato a Cammarata, in provincia di Agrigento. L’uomo – un operaio della Forestale – è stato trasferito all’ospedale Civico di Palermo in elisoccorso. Anche in questo caso sono in corso gli accertamenti sulla dinamica di quanto accaduto.

Immagine di repertorio