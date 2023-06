Biancavilla, vendita prodotti contraffatti e allaccio abusivo Enel: sanzionati due 35enni

I controlli dei militari per contrastare l’illegalità diffusa sia nel centro urbano che nella provincia

Lo hanno trovato in possesso di 574 oggetti, tra cui CD riproducenti musica neomelodica e compilation varie, DVD di film attualmente al cinema o disponibili solo sulle pay tv che poi rivendeva per le strade di Biancavilla nel Catanese. A essere denunciato è un 35enne di Adrano con precedenti di polizia. L’accusa è di avere introdotto nello Stato e commercio prodotti con segni falsi, oltre che per reati afferenti la protezione del diritto d’autore.

Danno all’Enel

I controlli dei militari, che hanno lo scopo di contrastare l’illegalità diffusa sia nel centro urbano che nella provincia, nonché di aumentare la sicurezza percepita della cittadinanza, attraverso una capillare presenza sul territorio, si sono, poi concentrati al contrasto della manomissione dei contatori Enel. In questo caso i Carabinieri, coadiuvati da personale specializzato Enel, hanno denunciato per furto aggravato una 35enne residente a Biancavilla. L’uomo aveva effettuato un allaccio diretto alla rete elettrica, causando un danno di circa 3mila euro alla società. In totale sono stati controllati 18 contatori Enel e identificate 26 persone presenti sui luoghi degli accertamenti.