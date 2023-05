Centrodestra più forte a Biancavilla, oltre l’80% dei voti. Bonanno: “Abbiamo fatto la storia”

Nel Comune del Catanese il Centrodestra ha ottenuto una vittoria "da record": i dati e il commento del sindaco Antonio Bonanno.

Le elezioni comunali 2023 in Sicilia si sono rivelate un successo per il centrodestra e in alcuni paesi le vittorie sono state più schiaccianti che in altri: è il caso di Biancavilla, in provincia di Catania, risultato il Comune con il centrodestra più forte.

Elezioni Biancavilla 2023, centrodestra ottiene la vittoria

A Biancavilla c’è il centrodestra più forte della Sicilia (e forse d’Italia). Il sindaco uscente Antonio Bonanno, infatti, ha ottenuto l’81,4% dei voti e per questo ricoprirà ancora il ruolo di primo cittadino (qui l’elenco aggiornato con tutti i nomi dei sindaci eletti).

Le 8 liste che lo appoggiavano – di centrodestra – hanno fatto perfino di più: 88,5%. Al Consiglio comunale la maggioranza pro-Bonanno ha quasi fatto strike: 15 consiglieri contro 1 soltanto del Pd. Il candidato sindaco del Pd, Ingiulla, non ha superato quota 20% e per questo non ottiene il seggio per “diritto di tribuna”.

“Abbiamo fatto la storia. Un risultato strepitoso, oltre 11.000 voti (82%)”, questo il commento su Facebook del “nuovo” sindaco di Biancavilla.

Anche in molti altri Comuni il centrodestra è arrivato al potere, compresa la città di Catania, dove – con 233 sezioni scrutinate su 336 – Enrico Trantino risulta vincitore con oltre il 60% delle preferenze.

