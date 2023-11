Bilancio consolidato, la Giunta riapprova il documento dopo la bocciatura dell’Ars

Corre ai ripari la Giunta del governatore Schifani dopo il voto dell'Ars che ha respinto il bilancio consolidato 2022. Oggi altra sessione.

Prima il passo falso in Aula e poi la correzione. La Giunta regionale, convocata d’urgenza a Palazzo d’Orleans, ha riapprovato il Bilancio consolidato 2022 con le modifiche tecniche proposte dall’assessore all’Economia, Marco Falcone.

La nuova stesura si è resa necessaria dopo l’esito della votazione di ieri pomeriggio all’Ars. Il documento contabile – fa sapere la Regione Siciliana – verrà adesso inviato con immediatezza all’Assemblea per essere sottoposto ad approvazione già nella seduta di oggi, mercoledì 29 novembre.

La bocciatura dell’Ars

Il Governo Regionale ha provveduto quindi a correggere in corsa il bilancio consolidato che era stato bocciato in occasione della votazione dell’Aula. A votare contro l’ordine del giorno sono stati in 28 appartenenti ai gruppi di opposizione (Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Sud chiama Nord più Gianfranco Miccichè), mentre i voti favorevoli erano stati 28.

Così come prevede il regolamento del Parlamento siciliano, in caso di parità a valere sarà il voto contrario. Il voto è stato espresso con voto palese, come richiesto dal Partito Democratico. La bocciatura del Bilancio consolidato 2022 è arrivata a “sorpresa”, poiché la maggioranza disponeva dei numeri per riuscire a far passare l’ordine del giorno senza alcun problema.

Chi sono i deputati “dissidenti”

Decisivo, in questo senso, è stata la decisione di cinque deputati del Centrodestra che hanno preferito no votare. Si tratta Carmelo Pace e Andrea Messina della Dc, Carlo Auteri e Marco Intravaia di FdI e Vincenzo Figuccia della Lega.

Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha sospeso la seduta parlamentare subito dopo l’esito della votazione. Come detto in precedenza, nella giornata di oggi è prevista una nuova votazione.