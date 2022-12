Bimba con grave polmonite intubata e trasferita a Palermo

La piccola è arrivata nel primo pomeriggio di ieri all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con febbre alta, convulsioni e una polmonite severa

Una bimba nissena di 13 mesi è stata trasferita in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo. La piccola è arrivata nel primo pomeriggio di ieri all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con febbre alta, convulsioni e una polmonite severa. Quando la bimba è giunta in pronto soccorso respirava a fatica. I medici di guardia hanno chiesto il supporto dei rianimatori che l’hanno intubata. Dopodiché è stato disposto il trasferimento in ambulanza – l’elicottero non poteva alzarsi a causa del maltempo – a Palermo. La bimba è stata sottoposta a tampone covid ma era negativa.