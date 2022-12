Bimba in crisi respiratoria stava soffocando: salvata dai finanzieri

E’ accaduto alcune notti fa ad Alessandria quando i due militari in pattuglia hanno notato in strada una donna disperata con un neonato in braccio

Nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, due finanzieri hanno salvato una bimba di appena un mese che stava soffocando. E’ accaduto alcune notti fa ad Alessandria quando i due militari in pattuglia hanno notato in strada una donna disperata con un neonato in braccio, in attesa dell’arrivo di un’ambulanza del 118 chiamata perché la figlia non riusciva più a respirare.

Dopo aver istruito la madre su come mantenere la figlia in posizione di sicurezza, avendo capito che non c’era tempo per attendere l’arrivo dell’ambulanza, i finanzieri hanno deciso di trasportare con l’auto di servizio madre e figlia al pronto soccorso dove la piccola è stata affidata ai sanitari. Dopo il ricovero la piccola è rimasta in osservazione un giorno, dopodiché è tornare a casa.