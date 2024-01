Bimba piuma torna a casa, pesava solo 8 etti alla nascita: miracolo in ospedale

Miracolo in ospedale: una bimba, nata prematuramente, è tornata a casa dopo mesi di cure trascorsi in ospedale

È tornata a casa in tempo per i festeggiamenti di Capodanno la “bimba piuma” miracolosamente salvata allʼospedale Maggiore di Bologna dopo un percorso non facile, fatto di ventilazione, ossigeno, terapie e anche un delicato intervento chirurgico. La piccola era nata prematura ad agosto: pesava poco più”di otto etti. Ora è a casa con genitori e fratellini. A compiere il “miracolo” un team sanitario composito, a partire dal reparto di Neonatologia dell’ospedale.”La mamma ha avuto una complicanza durante la gravidanza, si sono rotte prematuramente le membrane amniotiche, e alla ventisettesima settimana di età gestazionale, quindi attorno ai sei mesi e mezzo, è nata la bambina – spiega Mario Motta, direttore di Neonatologia, al Resto del Carlino.

