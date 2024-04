Bimbe di 4 e 9 anni rinchiuse nello sgabuzzino di un minimarket: arrestata la mamma

Le forze dell’ordine hanno trovato le sue figlie, di 4 e 9 anni, rinchiuse in uno sgabuzzino nel retro del minimarket gestito dalla donna

Una giovane donna è stata tratta in arresto dalla polizia di Bologna. L’accusa è quella di maltrattamenti in famiglia dopo che le forze dell’ordine hanno trovato le sue figlie, di 4 e 9 anni, rinchiuse in uno sgabuzzino nel retro del minimarket che gestiva. A segnalare l’accaduto alla polizia sarebbe stato un cliente del negozio che, mentre si trovava all’interno, ha sentito dei rumori provenire dal retro. L’uomo era a conoscenza del fatto che la donna, originaria del Bangladesh, avesse due figlie. Una volta uscito dal minimarket ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Scatta l’arresto

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno domandato alla madre dove fossero le bambine e lei li ha accompagnato sul retro del negozio, dove le piccole erano state chiuse a chiave all’interno di una stanzetta, forse per evitare che disturbassero la stessa mentre lavorava. Le bimbe non erano in cattive condizioni fisiche ma si trovavano in pessime condizioni igieniche. A quel punto, la Procura ha deciso di far scattare il Codice rosso nei confronti della donna. Dopo l’intervento della polizia e quello degli assistenti sociali, la donna è stata arrestata e le due piccole sono state affidate temporaneamente a una famiglia che si prenderà cura di loro.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI