Bimbe di 2 e 4 anni morte: potrebbero essere state avvelenate dal papà

Shock in Spagna: sono state trovate prive di vita 2 bambine di 4 e 2 anni. I fatti sono avvenuti ad Alboloduy, vicino Almería.

Shock in Spagna: sono state trovate prive di vita 2 bambine di 4 e 2 anni. I fatti sono avvenuti ad Alboloduy, vicino Almería. Sul posto pure il cadavere del padre, un 35enne che da 2 anni aveva un ordine restrittivo attivo nei confronti dell’ex compagna di 23 anni e madre delle bimbe . La donna faceva parte del Sistema di monitoraggio globale dei casi di violenza di genere (VioGén) da 2 anni. La conferma è arrivata dal Ministero dell’Interno a El Paìs. Sono state avviate le investigazioni. La famiglia sarebbe di origini rumene. Una sentenza del tribunale del marzo 2023 prevedeva un regime di visita specifico: il padre poteva vedere le piccole solamente il sabato e la domenica di ogni settimana.

Le prime ipotesi sulla vicenda

La madre ha lanciato l’allarme nella serata di ieri alla Polizia a seguito del ritrovamento dei corpi. Gli investigatori stanno indagando ma lo scenario più accreditato vedrebbe il papà come assassino delle piccole tramite del veleno. L’uomo poi si sarebbe suicidato. La donna pare che abbia dichiarato agli agenti che l’ex avrebbe organizzato l’avvelenamento. Il padre si sarebbe recato nella dimora proprio con l’intenzione di ucciderle.

La ragazza si era separata per i maltrattamenti subiti. Viveva da sola ad Alboloduy insieme alle figlie. La malcapitata sarebbe stata picchiata anche quando era in gravidanza. Tuttavia la stessa pare che avesse chiesto più volte in passato di ritirare le misure restrittive nei confronti dell’ex compagno. Il tribunale, però, su richiesta dell’ufficio del procuratore aveva proseguito a interessarsi della vicenda.